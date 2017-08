Glenn Alinskie Kehilangan Tas dan Dompet, Chelsea Olivia Curhat di Medsos

Glen Alinskie dan Chelsea Olivia. Foto: Jawapos.com

Ternyata bukan hanya Angel Lelga yang sedang bersedih lantaran kehilangan barang berharganya. Aktor Glenn Alinskie juga sedang mengalami hal yang sama.

Pemain sinetron Buku Harian Nayla itu baru saja kehilangan tas dan dompet miliknya. Kabar itu diketahui dari akun Instagram Chlesea yang mengharapkan barang-barang milik suaminya bisa kembali.

“Tas dan dompet @glennalinskie hilang, please untuk yang menemukan bisa tolong dikembalikan atau setidaknya kembalikan KTP, SIM, NPWP. Thank you. GBU. (kirim ke alamat yang berada di KTP),” tulis Chlesea Olivia pada Senin (14/8).

Postingan Chelsea itu pun kembali diunggah oleh akun gosip Instagram makrumpita. Dia berusaha membantu agar tas milik Glenn bisa kembali.

“Ayoo... barangkali disindang ada yang menemukan tas dan dompet koko Glen... Bisa bantu kembalikan atau setidaknya tolong kembalikan KTP, SIM dan NPWP ke alamat yang ada di ktp...

Sing sabar ci Celsi.,” tulis akun gosip tersebut.(Jlo/jpnn)