Gonzales dan Rio Haryanto Ramaikan Golden Award

Ekspresi Cristian Gonzales usai mencetak gol ke gawang PBFC di laga final Piala Presiden 2017 di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor, Minggu (12/03/2017). Foto: Wahyudin/Jawa Pos

jpnn.com, JAKARTA - Persaingan dalam Golden Award 2017 Siwo PWI Pusat kategori atlet putra terbaik bakal sangat ketat.

Beberapa nama beken menjadi nominee. Di antaranya adalah bomber Arema FC Cristian Gonzales, pembalap Rio Haryanto, dan atlet angkat besi Eko Yuli Irawan.

Selain itu, ada juga pedayung La Memo serta petinju Daud Yordan.

Persaingan ketat juga terjadi di sektor putri. Pedayung Dewi Yuliawati akan bersaing dengan pemanah Ika Yuliana, pewushu Lindswell Kwok, atlet atletik Maria Londa, dan lifter Sri Wahyuni.

Sementara itu, gelar atlet terbaik akan diperebutkan Richard Mainaky dari cabang olahragabulu tangkis), Dirja Wihardja (angkat besi), Djajang Nurdjaman (sepak bola/Persib Bandung), Agustinus Ngamel (atletik), dan Ibarsjah Djanu (bola voli/Samator).

Ketua Siwo PWI Pusat Raja Parlindungan Pane mengatakan, masih ada beberapa kategori lain.

Aantara lain, pembina olahraga terbaik, gubernur dan bupati yang peduli terhadap pembinaan olahraga di daerahnya, lifetime achievment, dan Best of the Best.

"Kami belum bisa menyebutkan nama-namanya saat ini. Penerima penghargaan akan diumumkan langsung pada Golden Award di Hotel Peninsula Jakarta, 28 April mendatang,” ujar Raja, Selasa (25/4).