Great, Tara Basro Terlibat Pengabdi Setan

Tara Basro. Foto: Instagram/tarabasro

jpnn.com - Aktris Tara Basro dipastikan bakal tampil dalam film terbaru besutan sutradara Joko Anwar. Judulnya adalah Pengabdi Setan.

Tara mengaku senang bisa bergabung dalam proyek itu. Apalagi sejauh ini dia sangat tertarik usai mendalami skenario dan peran dalam proyek remake itu.

"Ketika ngobrol sama Joko Anwar jadi semakin excited. This is gonna be great," katanya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Cewek 26 tahun itu menyebut Pengabdi Setan akan menjadi film horor kedua baginya. Sebelumnya, dia terlibat dalam karya berjudul Hi5teria (2012).

Karenanya Tara berharap agar ke depan semakin banyak film horor berkualitas hadir dari sineas lokal. "Film horor banyak penikmatnya, dan setan-setan Indonesia lebih seram dari setan di luar," ucapnya.

Sekadar informasi, Pengabdi Setan merupakan produksi ulang dari film horor berjudul sama yang dibuat Rapi Films pada 1980 silam. Selain Tara Basro, film arahan Joko Anwar bakal melibatkan pemain lain seperti Bront Palarae, Egi Fedly, Ayu Laksmi, Fachri Albar, dan Asmara Abigail. Proses syuting rencananya dimulai pekan ini.(ded/JPG)