Gula Paling Laris di Halte Transjakarta

Bus TransJakarta. Foto: dok.jpnn

jpnn.com, JAKARTA - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menjual bahan pangan pokok di halte Transjakarta selama Ramadan.

Ada beberapa bahan pokok yang dijual. Yakni, gula, minyak goreng, t‎epung terigu, dan beras.

Direktur Utama PT Transjakarta Budi Kaliwono mengatakan, selama seminggu, mereka sudah berhasil menjual sekitar lima ribu kemasan bahan pangan pokok. ‎dia menambahkan, masyarakat ramai membeli gula di halte Transjakarta.

"Jadi yang paling laku seingat saya gula. Setelah itu minyak goreng, tepung terigu, dan beras," kata Budi di Balai Kota, Jakarta, Selasa (6/6).

Dia menjelaskan, harga bahan pangan pokok yang dipasarkan di halte Transjakarta adalah harga eceran tertinggi.

Beras dijual dengan harga Rp 45 ribu untuk lima kilogram, minyak goreng Rp 11 ribu per liter, terigu Rp 8.500 per kilogram, dan gula Rp 12.500 per kilogram.

‎Budi menyatakan, penjualan bahan pangan pokok sudah dilaksanakan di 50 halte Transjakarta.

Penjualan yang diselenggarakan pukul 16.00-19.00 WIB itu ‎menggunakan transaksi nontunai.