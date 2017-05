Hacker Sasar Situs Polda Riau

Hacker. Ilustrasi: Daily Telegraph/Alamy

SHARES

jpnn.com, JAKARTA - Hacker yang juga aktivis atau hacktivist kembali berulah. Kali ini yang menjadi sasaran adalah situs resmi Polda Riau.

Peretas melakukan deface atau mengganti tampilan situs riau.polri.go.id. Selanjutnya, tampilannya diganti dengan foto Basuki T Purnama alias Ahok.

"Indonesia Defacer Was Here. RIP Justice In My Country :) KARENA KEBENARAN TIDAK SELALU BERUJUNG BAIK :) BIAR MEREKA SEMUA TAU SIAPA PENISTA YANG SEBENARNYA :)," tulis sang peretas.

Belum diketahui siapa pelaku peretasan situs Polda Riau tersebut. Tapi hacitivist yang menyasar situs instansi pemerintah bukan yang pertama kali.

Sebelumnya hacker menyampaikan kekecewaan dengan meretas situs Pengadilan Neger Negara, Bali. Pelaku juga menyuarakan dukungan untuk Ahok.

Peretas yang mengaku bernama Korslet dan Achon666ju5t menyampaikan pesan dalam bahasa Inggris. "Simple explanation: they didn't know the difference between "eat with spoon" and "eat spoon". They claimed both are same meaning, and made this governor guilty. the end,” tulis sang peretas.

Artinya adalah penjelasan sederhana: mereka tidak tahu perbedaan antara "makan dengan sendok" dan "makan sendok". Mereka mengklaim keduanya sama artinya dan membuat gubernur ini bersalah. Selesai.(ded/jpg)