Haha, Maia Estianty Crop Foto Wajah Ahmad Dhani

Maia Estianty sengaja memotong foto wajah mantan suaminya Ahmad Dhani. Foto Instagram

jpnn.com - Maia Estianty memotong foto wajah mantan suaminya Ahmad Dhani. Itu terjadi saat Maia mengunggah foto tiga jagoannya, Al, El dan Dul.

Ketiganya tampak kompak menggunakan pakaian adat jawa lengkap dengan blangkonnya.

Dalam foto yang diunggah Maia lewat Instagram, ia sengaja memotong foto wajah Dhani yang ada di sebelah kiri Dul.

Foto itu Maia peroleh dari Instagram El, yang mengunggah foto lengkap berempat bersama ayahnya. Namun, Maia memilih memotong foto wajah Dhani.

Pentolan duo Maia ini juga memberi keterangan permohonan maaf karena ada wajah yang ia crop.

"Handsome. Love you all @alghazali7 @elelrumi @duljaelani. Sorry kalau di-crop hahahaha," tulis keterangan foto yang ia unggah.

Postinga-an foto yang di-crop itu membuat netizen tertawa. Mereka malah mendukung apa yang dilakukan Maia dengan memotong foto wajah Dhani.

"Baguuuus bunda, tetep tiga jagoan yang terdepan, mantan buang ke tempatnya," tulis akun anni.erza.