Hamdalah, Ada Momongan Pertama untuk Rio-Atiqah Jelang Lebaran

Atiqah Hasiholan-Rio Dewanto. Foto dok JPG/JPNN.com

jpnn.com - Pasangan pesohor Rio Dewanto dan Atiqah Hasiholan mendapat anugerah spesial dalam hidup mereka jelang Hari Raya Idulfitri. Pasalnya, Rio dan Atiqah telah dikaruniai momongan pas H-2 Lebaran.

Atiqah melahirkan anak pertamanya Jumat (23/6). Rio pun mennyampaikan kabar bahagia itu melalui Instagram.

"Welcome to the world my little Girl #Sal," tulis Rio melalui akun riodewanto di Instagram.

Hanya saja, Rio belum mengabarkan nama putri pertamanya. Namun, ucapan selamat terus mengalir ke akun media sosial milik keduanya.

Ucapan datang dari sahabat maupun fans. Atiqah Hasiholan dan Rio Dewanto menikah pada 24 Agustus 2013 lalu di Pulau Kelor, Kepulauan Seribu.(ded/JPG)