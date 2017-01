Hamish Diminta Unggah Foto Bareng Raisa di Belanda

Hamish Daud. FOTO: Dok. JPNN.com

jpnn.com - Pasangan kekasih Hamish Daud dan Raisa saat ini sedang berlibur berdua ke Belanda. Bahkan kabarnya, Hamish sudah mengajak pelantun lagu Kali Kedua itu untuk bertemu keluarga besarnya di sana.

Namun Hamish maupun Raisa tak kunjung mengunggah foto berduanya ketika di Belanda. Belum lama ini, artis keturunan Australia tersebut justru mengunggah foto wanita lain di akun Instagram-nya.

Hamish tampak mengunggah foto dua wanita cantik yang saling bersandar seperti tengah berada dalam sebuah kereta.

Hal tersebut pun dijelaskan oleh Hamish lewat caption manis yang ditulisnya.

"Even when they are old they will always be my little baby sisters... and tour guides," tulis mantan host acara wisata alam itu, Senin (9/1).

Dalam foto tersebut netizen banyak memberi pujian kepada dua adik Hamish yang cantik.

Namun kebanyakan netizen malah mempertanyakan alasan Hamish tidak mengunggah foto bersama Raisa.

"Foto ama raisanya dikeluarin dong, bang hamish *kedipmanjah*," tulis komentar dari akun nesyaarmel.