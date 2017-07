Harga Bahan Pokok Turun tapi Pasar Masih Sepi Pembeli

SHARES

jpnn.com, BATAM - Harga kebutuhan pokok pascalebaran mulai turun. Salah satunya komoditas sayur mayur yang turun dibandingkan sebelum Lebaran.

Di Pasar Tos 3000, Jodoh, harga cabai merah keriting hanya Rp 18 -20 ribu per kilogram (kg)nya, cabai rawit Rp 24 ribu per kg, cabai setan Rp 60 ribu per kg.

Begitu juga dengan harga sayuran seperti bayam yang hanya Rp 3000 per kg, sawi putih Rp 11.000 per kg, wortel Rp 7000 per kg, kentang Rp 7000 per kg.

"Semua harga turun setelah Lebaran. Sebelum lebaran harga cabai bisa Rp 40 ribu perkilo, sekarang turun jauh," terang Asma pedagang sayur mayur di pasar Tos 3000, Jodoh, Sabtu (1/7).

Meski harga jauh lebih murah, ternyata minat masyarakat untuk berbelanja masih kurang. Hal itu terlihat dari sepinya pasar. Biasanya, jumlah warga yang berbelanja sangat banyak, namun hari itu tak begitu ramai.

"Sepi, hari biasa saja tak sesepi ini. Mungkin masih banyak yang dikampung," ujar Asma.

Menurut Asma, turunnya harga cabai hingga sayur mayur cukup membuat dirinya merugi. Sebab, ia sempat membeli dengan harga tinggi, namun menjual dengan harga murah.

"Seperti cabai, saya beli sebelum lebaran Rp 22 ribu perkilo, tapi sekarang saya jual Rp 18 ribu. Kalau tak dijual, bisa busuk," beber Asma.