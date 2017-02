Harga Barito Di Daerah Ini Beragam

Para pedagang cabai, tomat dan bawang di Pasar Barito Bahari Berkesan, Kota Ternate, Maluku Utara. FOTO: Dok. Malut Post/JPNN.com

jpnn.com - Harga bawang, rica (cabai, red) dan tomat (barito) di Kota Ternate kemarin (15/2) beragam.

Pantauan Malut Post (Jawa Pos Group) di Pasar Barito Bahari Berkesan, harga barito yang dijual pedagang berdasarkan kualitasnya.

Menurut Mahmud Adam, pedagang, rica nona yang dijual Rp 85 ribu per kilogram, sementara cabai rawit Rp 70 ribu per kilogram, sedangkan rica keriting Rp 50 ribu per kilogram.

“Kalau Bawang merah Rp 50 ribu per kilogram, bawang putih Rp 50 ribu per kilogram, lemon cui Rp 20 ribu per kilogram, dan tomat Rp 15 ribu per kilogram," kata Mahmud. Barito yang dijualnya diambil dari Manado.

Sementara pedagang lainnya Ica, menjual rica nona Rp 80 ribu, cabai rawit Rp 75 ribu, cabai keriting Rp 45 ribu per kilogram. Bawang merah Rp 55 ribu, bawang putih Rp 50 ribu, lemon cui Rp 25 ribu, dan tomat Rp 20 ribu per kilogram. Dia mengaku barito yang diambilnya berasal dari Manado.

“Dari Manado kualitasnya bagus,” akunya. Di satu sisi dia mengaku pasokan barito-nya berkurang.(tr-05/onk)