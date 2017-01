Harga Cabai Keriting Turun Signifikan

Harga cabai masih mahal. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com - Harga cabai yang sempat naik akhirnya turun. Namun harga sayuran impor dari Manado mengalami kenaikan.

Pantauan Malut Post di Pasar Barito Bahari Berkesan Ternate kemarin (22/1), harga cabai nona turun dari Rp 80 ribu menjadi Rp 70 ribu per kilogram. Sedangkan cabai keriting harganya juga turun signifikan dari Rp 55 ribu menjadi Rp 30 ribu per kilogram.

“Harga cabai rawit turun tajam, dari Rp 120 ribu menjadi Rp 65 ribu per kilogram,” kata Adam, pedagang.

Sedangkan harga tomat stabil di kisaran Rp 8.000 per kilogram, bawang merah turun dari Rp 50 ribu menjadi Rp 40 ribu per kilogram, bawang putih harganya juga turun dari Rp 55 ribu menjadi Rp 45 ribu per kilogram. Harga lemon cui/lemon ikan turun Rp 30 ribu dari Rp 50 ribu menjadi Rp 20 ribu per kilogram.

Adam menjelaskan naik turunnya harga merupakan hal yang biasa. ”Kalau pasokan banyak, ya otomatis harganya turun, kalau menipis harganya naik. Sekarang ini pasokanya lagi banyak, jadi barito mengalami penurunan harga,” tandasnya.

Dia memprediksi harganya akan naik pekan depan.

Sementara itu, harga sayur mengalami kenaikan. Sayur kol naik dari Rp 8.000 menjadi Rp 10 ribu per kilogram. Wortel harganya juga naik dari Rp 15 ribu menjadi Rp 20 ribu per kilogram. Begitu juga dengan kentang, harganya menjadi Rp 20 ribu, sebelumnya Rp 15 ribu per kilogram.(tr-05/onk).