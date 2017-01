Harga Cabai Kok Makin Pedas Aja Nih

Cabai rawit. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

JPNN.com--Perubahan cuaca ekstrim beberapa pekan terakhir masih berdampak pada harga jual sayuran di Kabupaten Sidoarjo, Jatim. Komoditi tersebut naik mencapai 100 persen.

Kenaikan ditemukan di sejumlah pasar tradisional. Pasokan sayur mayur, mulai wortel,kol, cabe rawit,cabe acar dan daun seledri mulai terlambat akibat cuaca ekstrim ini.



Akibatnya penjualan pun alami kenaikan mencapai 50 hingga 100 persen dari harga normal.

Kenaikan ini sudah dirasakan para pedagang sayuran sejak sepuluh hari terakhir.



Harga cabai yang sebelumnya dijual dengan harga berkisar antara Rp. 65 ribu per kilogram, saat ini menjadi Rp100 ribu per kilogramnya.

Sementara cabe acar, jika sebelumnya dijual dengan harga Rp. 20 ribu per kilogramnya, kini menjadi Rp 42 ribu per kilogram.



Sementara untuk daun seledri naik 100 persen. Sebelumnya dijual harga berkisar Rp.10 ribu per kilogramnya.

Saat ini menjadi Rp. 20 ribu perkilogramnya. Sedangkan untuk kol, wortel dan sawi hijau rata naik menjadi sepuluh ribu rupiah perkilogramnya.

Pedagang mengaku, kenaikan ini bisa berubah menjadi lebih tinggi terjadi jika pasokan terus menurun.

Diduga, turunnya pasokan yang berpengaruh pada kenaikan harga ini, murni dipengaruhi oleh cuaca ekstrim yang terjadi pada sejumlah daerah pemasok sayur mayur. (win/jpnn)