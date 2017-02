Harga Cabai Melonjak 3 Kali Lipat

Ilustrasi. Foto dok JPG/JPNN.com

SHARES

jpnn.com - Harga cabai rawit merah di pasar tradisional Kota Bekasi masih mencapai Rp 150 ribu per kilo. Harga tersebut melonjak tiga kali lipat dari harga normal, yakni sekitar Rp 50 ribu per kilo.

Salah satu pedagang cabai di Pasar Baru, Jalan Prof M. Yamin, Durenjaya Bekasi Timur, Damelia mengatakan, dalam hampir satu bulan terakhir harga cabai mengalami kenaikan yang berubah-ubah.

Hal itu diakibatkan karena cuaca buruk yang berimbas pada minimnya pasokan cabai di wilayah Bekasi.

“Belakangan emang nggak stabil harga cabai, udah lebih dari seminggu ini harganya naik Rp 150 ribu per kilo,” ujar Yamin kepada Gobekasi (Jawa Pos Group), Jumat (10/2).

Dia menambahkan, kenaikan harga cabai rawit merah berimbas pada turunnya daya beli cabai rawit merah, dalam sehari saja tidak sampai lima kilo cabai rawit merah terjual.

“Ini kami lima kilo sehari aja gak jalan, penginnya stabil biar kami gampang jualnya banyak yang beli lagi,” keluhnya.

Selain cabai rawit merah, harga bawang merah dan cabai rawit hijau juga mengalami kenaikan.

Bawang merah yang biasa dijual dengan harga Rp 30 ribu per kilo kini naik menjadi Rp 40 ribu per kilo, sedangkan cabai rawit hijau bisanya dijual Rp40 ribu per kilo, kini naik menjadi Rp 70 ribu per kilo.