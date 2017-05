Harga Hasil Bumi Naik Kecuali…

Hasil komoditi di Ternate, Maluku Utara. Foto: Malut Post/JPNN.com

jpnn.com, TERNATE - Harga komoditi hasil bumi di Kota Ternate terus mengalami kenaikan. Ini sesuai pantauan Malut Post (Jawa Pos Group) kemarin, Kamis (25/5).

Di Toko Modern Raya, harga cengkih naik dari Rp 113 ribu menjadi Rp 116 ribu per kilogram. Harga fuli juga naik dari Rp 120 ribu menjadi Rp 123 ribu per kilogram.

Sedangkan harga pala kualitas bagus, naik menjadi Rp 62.500, sebelumnya Rp 58.000 per kilogram.

“Kalau harga cokelat turun menjadi Rp 20 ribu per kilogram,” kata pemilik Toko Modern Raya, Johny Litan, sembari memperkirakan harga cengkih masih akan naik.

Dia menuturkan jelang bulan puasa banyak petani yang menjual hasil buminya.

Sementara itu, di UD Putra Daerah, pala kualitas bagus harganya juga naik dari Rp 55 ribu menjadi Rp 60 ribu per kilogram. Harga fuli juga naik menjadi Rp 120 ribu per kilogram, sebelumnya Rp 113 ribu. Demikian juga dengan harga cengkih naik Rp 2.000 menjadi Rp 15 ribu per kilogram.

“Harga cokelat turun dari Rp 22 ribu menjadi Rp 20 ribu per kilogram. Kalau kopra harian Rp 8.500 per kilogram,” pungkas Ko Scheng, pemilik toko.(end/onk)