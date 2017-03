Harga Rica Nona dan Keriting Ternyata Masih Mahal

Pedagang di Pasar Barito Bahari Berkesan, Ternate, Maluku Utara. FOTO: Malut Post/JPNN.com

jpnn.com - Harga rica nona dan keriting pada awal Maret ini stabil. Justru harga lemon cui/lemon ikan mengalami kenaikan.

Pantauan Malut Post (Jawa Pos Group) di Pasar Barito Bahari Berkesan, Ternate, Maluku Utara, Jumat (3/3), harga lemon cui yang sebelumnya Rp 15 ribu, naik menjadi Rp 25 ribu per kilogram. “Biasalah, stoknya kurang maka harganya naik,” ujar Ica, pedagang.

Sementara harga rica nona meskipun stabil namun masih tinggi. Harganya Rp 80 ribu per kilogram, dan rica keriting Rp 60 ribu per kilogram.

Untuk harga tomat, bawang merah, bawang putih dan cabe rawit juga stabil. “Kalau tomat masih dijual dengan harga Rp 10 ribu per kilogram, bawang merah dan bawang putih harganya sama Rp 50 ribu per kilogram, dan cabe rawit Rp 50 ribu per kilogram,” katanya.

Dia menuturkan harga bawang, rica dan tomat bisa berubah setiap hari.(tr-05/onk)