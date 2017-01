Harga Rica Nona Naik, Rica Keriting Turun

Para pedagang rica atau cabai di Pasar Barito Bahari Berkesan, Ternate, Rabu (4/1). FOTO: Malut Post/JPNN.com

JPNN.com - Awal tahun 2017, harga rica atau cabai nona di Kota Ternate melonjak. Kenaikannya mencapai Rp 20 ribu per kilogram.

Pantauan Malut Post di Pasar Barito Bahari Berkesan, Rabu (4/1), harga rica nona naik dari Rp 65 ribu menjadi Rp 85 ribu per kilogram.

“Harganya sudah naik tiga hari lalu,” kata Adam, pedagang.

Di satu sisi, harga rica keriting turun 50 persen dari Rp 50 ribu menjadi Rp 25 ribu per kilogram. Untuk harga komoditas lain stabil.

Adam menuturkan lemon cui/lemon ikan Rp 30 ribu per kilogram, tomat Rp 8.000 per kilogram, bawang putih Rp 50 ribu per kilogram, dan bawang merah Rp 45 ribu per kilogram.

Dia menambahkan stok rica nona berkurang, sedangkan yang lain masih stabil sehingga harganya normal. “Kalau rica keriting pasokannya berlebihan,” pungkas adam.(tr-05/onk)