Harga Sayur Turun tapi Stok Juga Berkurang

jpnn.com, TERNATE - Setelah sebelumnya harga sayur kangkung di Kota Ternate naik, kini sudah turun. Pantauan Malut Post di Pasar Higienis Bahari Berkesan kemarin (3/8), harga kangkung yang semula 2 ikat Rp 15 ribu, kini satu ikat Rp 5.000.

“Harganya turun namun stoknya masih kurang,” ujar Misna, pedagang.

Dia mengaku kangkung yang dijual saat ini kebanyakan dipasok dari Kota Tidore, stok lokal dari Kelurahan Gambesi masih kurang. Sejumlah pedagang mengaku sudah beberapa hari mereka tak menjual kangkung karena stoknya habis.

Sementara harga kentang yang sebelumnya Rp 18 hingga turun pada posisi Rp 14 ribu per kilogram, kol tetap pada posisi Rp 15 ribu per kilogram. Harga labu sesuai ukuran ada Rp 5.000 dan ada juga Rp 10.000 per buah.

Harga wortel juga turun dari Rp 20 ribu menjadi Rp 15 ribu per kilogram. “Stok dari Manado sudah masuk, jadi harga wortel dan kentang turun,” tutur Samsudin, pedagang.(end/onk)