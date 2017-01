Harga Tomat Anjlok, Harga Rica Keriting Naik

ILUSTRASI. FOTO: Malut Post/JPNN.com

jpnn.com - Harga tomat di Kota Ternate semakin anjlok. Pantauan Malut Post di Pasar Barito Bahari Berkesan kemarin (25/1), harga tomat tinggal Rp 5.000 per kilogram. Sebelumnya harga tomat Rp 10.000 dan pekan lalu Rp 8.000 per kilogram.

Harga rica nona turun dari Rp 75 ribu menjadi Rp 50 ribu per kilogram. Sedangkan harga cabe rawit Rp 75 ribu, sebelumnya Rp 65 ribu per kilogram. Harga rica keriting naik dari Rp 35 ribu menjadi Rp 50 ribu per kilogram.

Sementara harga bawang merah yang sebelumnya turun Rp 45 ribu, kemarin naik Rp 50 ribu per kilogram. Sama dengan bawang putih, harganya juga naik dari Rp 45 ribu menjadi Rp 50 ribu per kilogram.

Untuk lemon cui/lemon ikan, sebelumnya Rp 18 ribu, naik menjadi Rp 25 ribu per kilogram. “Harga bawang, rica dan tomat beragam,” tutur Yanti, pedagang.(tr-05/onk/JPG)