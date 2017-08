Hari Ini, Peserta WSDC 2017 Nikmati Keindahan Bali

SHARES

jpnn.com, BALI - Tim Amerika Serikat melaju kencang setelah memenangkan kedua babak preliminary round 3 dan 4.

AS meraih tiga suara dari juri dalam perdebatan dengan mosi This House Would Deny Tax-exempt Status to Religious Institutions that Refuse to Appoint Female Leaders’ melawan tim Jepang.

Mosi ini, mengajak para pembicara menganalisis kebebasan beragama di satu sisi dan peran negara dalam menggunakan agama untuk rekayasa sosial di sisi lain.

Tim Filipina, Estonia dan Thailand juga menang mutlak pada babak ini. Kemenangan tersebut membuat mereka semakin bersemangat.

Sedangkan tim Jerman terpaksa melambatkan langkah mereka karena kalah dalam babak 3 dan 4.

Mereka baru memenangkan satu pertandingan dalam dua hari terakhir, sehingga mereka sangat membutuhkan libur esok hari untuk beristirahat dan menyusun strategi baru jika ingin masuk ke babak gugur.

Masing-masing negara membutuhkan setidaknya lima kemenangan untuk memastikan mereka bisa masuk ke babak gugur.

Tim yang sudah memiliki empat poin bisa menebak hasil akhir.