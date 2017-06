Kepadatan lalulintas di kawasan Lingkar Nagreg. Hari ini puncak arus balik lebaran.

– Memasuki H +3 atau sehari menjelang berakhirnya cuti bersama Lebaran, arus balik di jalur pantai utara (pantura) naik signifikan. Ribuan pemudik dari Jawa Timur dan Jawa Tengah yang hendak menuju ibu kota terlihat menjejali ruas jalan.Dari pantauan Radar Cirebon (Jawa Pos Group), iring-iringan kendaraan roda dua dan roda empat ramai memasuki Losari, Cirebon. Kendaraan masih didominasi pemudik yang menggunakan sepeda motor. Arus lalu lintas dipecah saat pemudik memasuki pertigaan Kanci. Pengendara roda empat diarahkan masuk ke tol Palikanci. Sedangkan pengendara sepeda motor diarahkan ke dalam Kota Cirebon lalu menuju Karangampel, Indramayu.Dari pintu tol Palimanan, sejak pukul 14.00 hingga 16.00, kenaikan kendaraan pribadi yang menuju Jakarta mencapai 90 persen.Di luar tol, Kapolresta Cirebon AKBP Mashudi mengatakan, volume kendaraan roda dua dan roda empat meningkat sekitar 65 persen. Puncak arus balik diprediksi terjadi Minggu (5/10) hari ini.Menurut Mashudi, menghadapi puncak arus balik, kepolisian akan mengalihkan arus lalu lintas. ’’Roda dua dengan tujuan Jakarta (dialihkan) ke jalur timur. Sedangkan untuk tujuan Bandung tetap melewati jalur barat,’’ katanya.Kapolwil Cirebon Kombespol M. Nasser Amir mengatakan, arus balik yang melewati Cirebon relatif lancar. Polisi juga belum menerapkan three in one kepada para pemudik. ’’Kami akan terapkan (three in one) apabila terjadi kepadatan di Losari,’’ kata Nasser.Puncak arus balik menggunakan kereta api juga diprediksi terjadi hari ini. Setidaknya itu terlihat dari jumlah pemudik yang balik di Stasiun Jatinegara, Pasar Senen, dan Gambir, yang mulai padat dua hari terakhir. Santoso, staf tata usaha Stasiun Jatinegara, mengatakan, total pemudik yang masuk Stasiun Jatinegara pada Jumat lalu (3/10) 5.950 orang.Sedangkan pada Sabtu siang (4/10) sebanyak 5.629 pemudik tiba. Mereka dari 34 KA yang berangkat dari berbagai stasiun di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. ’’Angka itu akan bertambah. Sebab, pemudik yang menggunakan KA Argo Muria jurusan Semarang–Jakarta baru datang sekitar pukul 21.30,’’ kata Santoso.Dari Stasiun Gambir, arus balik belum terlalu padat. Wakil Kepala Stasiun Gambir Sumbudi menyatakan, kepulangan pemudik di stasiun yang dipimpinnya justru menurun. Arus balik di Stasiun Gambir sedikitnya 3.980 orang dari 18 KA yang berangkat dari sejumlah stasiun di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. ’’Bisa jadi banyak penumpang yang turun di (Stasiun) Jatinegara,’’ kata Sumbudi.Dari Stasiun Pasar Senen, peningkatan arus balik kian terasa. Hingga pukul 12.00 WIB saja, sekitar 8.000 orang memasuki Jakarta. Jumlah pemudik yang kembali ke ibu kota boleh jadi lebih banyak karena tidak semua penumpang turun di Stasiun Pasar Senen. ”Ini karena kereta berhenti di setiap stasiun,” kata Kepala Stasiun Pasar Senen Barosad.Dia memperkirakan, hingga tadi malam, penumpang yang turun di Pasar Senen mencapai 10.000 orang atau meningkat dibanding tahun lalu yang hanya 7.813 penumpang pada H +3.Meski mulai padat, kata dia, arus balik baru terjadi hari ini hingga Senin pagi. ”Jumlahnya belum bisa kami prediksi,” katanya. Namun, lanjutnya, saat puncak arus mudik pada H -3 atau 28 September lalu, jumlah pemudik yang diberangkatkan dari Stasiun Pasar Senen mencapai 21 ribu orangDi Terminal Pulogadung, dua hari terakhir terjadi kedatangan 15.769 penumpang. Mereka adalah pemudik yang berangkat dari Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan total 406 bus. ’’Kami memprediksi arus balik mengalami puncaknya pada malam ini (4/10) dan besok (5/10),’’ kata Kepala Terminal Pulogadung Pardjiman kemarin.