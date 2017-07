Hayley Williams Resmi Menjanda

SHARES

jpnn.com - Hayley Williams termasuk seleb yang jarang mengumbar kehidupan pribadi di depan media. Namun baru-baru ini secara mengejutkan vokalis Paramore itu go public di Instagram perpisahannya dari sang suami, Chad Gilbert.

Hayley dan Gilbert telah berpacaran sejak 2008. Mereka kemudian bertunangan di hari Natal 2014. Keduanya dan akhirnya memutuskan untuk mengikat janji suci secara tertutup pada Februari 2016.

"Kami berdua telah bersama sejak 10 tahun terakhir, kami bertumbuh bersama, dan kami selalu berada di samping satu sama lain menjalani semua suka serta tantangan," tulis Hayley.

"Dengan tulisan ini, kami ingin mengabarkan bahwa kami telah berpisah. Kami merasa penting untuk mengabar­kan bahwa kami berdua baik-baik saja. Kami akan terus mendukung satu sama lain secara personal dan profe­sional," imbuh pelantun hit Still Into You dan Ignorance ini.

Aksi go public perceraian di Instagram ini ternyata diikuti pula oleh Gilbert. Personel New Found Glory ini meminta fans untuk menghormati keputusan tersebut dan privasi dirinya, juga Hayley.

"Mudah-mudahan, kalian mengerti bahwa aspek pribadi dari apa yang kami alami bukan untuk dibicarakan orang lain. Hanya kami. Jika hal itu terjadi, tentu akan merusak sejarah kehidupan kami. Kalian juga tidak bisa menghormati kami yang ingin bergerak maju dengan integritas," tulisnya di Instagram.

Sebelumnya, dalam sebuah wawancara Hayley mengaku bahwa dirinya sedang mengalami depresi. Berjuang menghadapi gangguan mental pun membuatnya hampir meninggalkan Paramore di 2015.

"Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak melihat ada lubang cahaya di ujung terowongan," terang sang lady rocker ketika itu.