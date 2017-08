HBO Ancam Penonton Game of Thrones Ilegal

SHARES

jpnn.com - Episode keempat Game of Thrones musim ketujuh, The Spoils of War, tak lagi diragukan untuk menjadi tontonan paling menghibur di televisi sepanjang tahun ini.

Episode yang tayang Minggu malam (kemarin pagi WIB) tersebut menyatukan semua hal yang disukai fans. Pertempuran seru, amukan naga, serta reuni antarsaudara yang canggung. Indah.

Namun, sebagaimana diberitakan, satu jam yang sakral tersebut ternoda oleh ulah oknum yang membocorkan episode tersebut. Dan, itu tidak hanya dilakukan peretas alias Winterleak.

Sejak Jumat (4/8), para fans, termasuk di Indonesia, bisa menonton episode empat lewat berbagai platform. Termasuk di The Pirate Bay.

Bocoran itu bersumber dari Star India, distributor eksklusif untuk konten HBO di India. Dalam video yang beredar di situs ilegal maupun di tautan Google Drive tersebut, terdapat watermark bintang yang merupakan logo Star India.

Selain itu, terdapat tulisan For Internal Viewing Only. ”Amat mungkin, video itu merupakan materi siaran yang belum lolos sensor,” ungkap seorang sumber sebagaimana dikutip Vox.

Pihak Star India kebakaran jenggot. Mereka membenarkan bahwa kebocoran itu terjadi pada Jumat sore waktu setempat.

”Kami menangani kasus ini dengan amat serius dan telah melakukan investigasi forensik terhadap sistem kami maupun rekanan kami untuk menemukan penyebab utamanya,” tegas mereka dalam pernyataan tertulis.