HBO Rilis Preview The Spoils of War

Game of Thrones

SHARES

jpnn.com - Sambutlah episode terpendek musim ketujuh Game of Thrones, The Spoils of War. Episode keempat yang tayang pada Minggu malam waktu AS (6/8) tersebut hanya bakal berdurasi 50 menit. Itulah episode terpendek sepanjang pemutaran serial HBO tersebut. Tiga episode sebelumnya yang tayang pada musim ketujuh umumnya berlangsung sejam, bahkan lebih.

Di episode kelima, durasi kembali normal lagi dengan tayang 59 menit. Namun, pemutaran terlama dipegang episode pemungkas musim ini, yakni sekitar 80 menit. Sebelumnya, rekor episode terlama dipegang seri finale musim keenam yang diputar selama 69 menit.

Hal itu pernah diungkap David Benioff, showrunner sekaligus executive producer GoT sebelum musim ketujuh ini dimulai. ’’Satu episode akan jadi yang terpanjang. Satu lagi bakal jadi yang terpendek karena hanya 50 menit,’’ ungkapnya dikutip Entertainment Weekly.

Untuk musim kedelapan, dikabarkan durasi akan lebih lama lagi seperti sebuah film layar lebar. Season 7 dan 8 jika ditotal hanya punya 13 episode. Lebih pendek bila dibandingkan dengan musim-musim lalu. Tetapi, jika ditotal, durasinya hampir sama.

Sementara itu, bocoran terkait dengan episode empat itu banyak tersebar sebagai peretasan data program HBO. Yang beredar di internet, antara lain, naskah pendek, ringkasan, dan video storyboard The Spoils of War. Naskah pendek, yang lebih mirip outline, tersebut tertanggal April 2016. Selisih beberapa bulan dari proses syuting yang dimulai pada pertengahan kedua tahun lalu. Beberapa detail di dalamnya sangat mungkin telah diubah.

Meski telah diamankan, bukan tidak mungkin versi bajakan GoT bakal kembali beredar. Sebab, tautan ilegal episode pertama musim ini saja sudah ditonton 90 juta kali, baik via streaming maupun unggahan.

Di episode ini, Daenerys ’’Dany’’ Targaryen (Emilia Clarke) kembali bertemu dengan Jon Snow (Kit Harington). Hal tersebut tampak di preview The Spoils of War yang diunggah HBO. Keduanya berada di depan tambang Dragonglass yang tidak terurus di Dragonstone. ’’Semua sekutuku sudah hilang, tanda kekalahanku. Cukup dengan rencana-rencana cerdik,’’ ungkapnya kepada Jon Snow.

Theon Greyjoy (Alfie Allen) akhirnya kembali. Klan Greyjoy masih menjadi bagian sekutu Dany. Dia terlihat menyeret perahu ditemani beberapa kru kapal Yara yang selamat dari pertarungan di laut melawan pamannya, Euron. ’’Kami kalah. Aku nggak akan menjawab pertanyaan lanjutan dari kalian,’’ ucapnya.