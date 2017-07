Heboh, Akun Presiden Jokowi Diblokir Netizen

SHARES

jpnn.com, JAKARTA - Warga Internet ramai memperbincangkan Presiden Joko Widodo lantaran akun twitternya diblokir. Aksi pemblokiran ini diyakini sebagai bentuk protes atas kebijakan pemerintah yang dianggap sudah bertindak represif.

Aksi represif yang dimaksud warganet adalah penerbitan Perppu Ormas yang dilanjutkan dengan pemblokiran Telegram.

Perbincangan hangat pemblokiran akun twitter milik Presiden Jokowi diawali di forum Kaskus. Sebuah artikel dipajang dengan judul “Pertama Di Dunia, Akun Presiden Diblokir Rakyatnya Sendiri, #BlokirJokowi Menggema”.

Screenshot Forum Kaskus

Dalam artikel tersebut dilaprokan baha seorang netizen malah melaporkan langsung ke pihak Twitter, dan meminta mereka agar memblokir akun itu.

“Dear @Twitter this account @jokowi was blocked by million people in Indoensia he is anti democracy person. Just blocking that account please’” demikian kicau akun @plato_id pada Sabtu (15/7).

Topik #BlokirJokowi pun menjadi tanda pagar yang lagi trend di media sosial. Tidak hanya di twitter, tagar ini pun juga merambah di Facebook. (jpnn)