Heboh Pemuda Desa Nikahi Dua Wanita Sekaligus

Ardiansyah naik pelaminan dengan dua wanita sekaligus di Dusun V, Desa Kasmaran, Kecamatan Babat Toman.

jpnn.com, MUSI BANYUASIN - Sosok Ardiansyah bikin heboh di dunia virtual. Fotonya yang menggandeng dua wanita ke pelaminan sekaligus menjadi viral.

Pemuda desa nikahi dua wanita sekaligus yang karib disapa Ardi ini merupakan warga di Dusun V, Desa Kasmaran, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Seperti apa pernikahan yang memancing reaksi netizen? Berikut YUDHI AFRIANDI, wartawan Sumatera Ekspres (Jawa Pos Group).

Mengenakan batik warna kuning plus kopiah, Ardi–begitu pria bernama lengkap Ardiansyah di sapa–terlihat gagah diapit dua orang istrinya tadi malam. Kedua wanita yang merebut hati pria yang berprofesi sebagai petani itu, tak lain, Pegi Melati Sukma (20) dan Ria (25).

Pacar warna merah terlihat di kuku jari jemari mereka. Senyum juga selalu menghiasi bibir ketiganya. Namun, mereka tak bisa menutupi kecanggungan satu sama lain. Sekilas Pegi lebih atraktif dibandingkan dengan Ria.

“Ya…beginilah kalau cinta,” ujar Pegi kepada Sumatera Ekspres yang mengunjungi kediamannya, di Dusun V, Desa Kasmaran, Kecamatan Babat Toman, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, pukul 20.00 WIB, Selasa (15/5).

Kunjungan itu, adalah yang kedua kali. Berbeda dengan kedatangan Sumatera Ekspres pertama kali sekitar pukul 15.30 WIB. Saat itu, warga tak terlalu heboh. Nah, pada kedatangan kedua justru di rumah Ardiansyah banyak kedatangan tamu.

Maklum saja, pasangan yang dijuluki Two in One itu, sedang menjadi perbincangan hangat. Baik di media sosial, di desa, maupun Kabupaten Musi Banyuasin. Hanya, Ardi seolah terpengaruh.