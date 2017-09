Hentikan Delpo, Rafael Nadal Susul Anderson ke Final US Open

jpnn.com, NEW YORK - Petenis nomor satu dunia Rafael Nadal menghentikan langkah Juan Martin Del Potro di semifinal US Open. Pada pertandingan yang digelar di Arthur Ashe Stadium, New York, Sabtu (9/9) pagi WIB, Nadal menang 4-6, 6-0, 6-3, 6-2 dalam waktu dua jam 30 menit (statistik usopen).

Nadal sempat tertekan di set pertama. Namun setelah menemukan kelemahan Delpo, panggilan Del Potro, Nadal tak terhentikan.

Final di US Open nanti merupakan final Grand Slam (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, US Open) ke-23 sepanjang karier Nadal.

Di partai puncak Senin (11/9) pagi WIB, petenis kidal berusia 31 tahun itu akan berhadapan dengan unggulan ke-28 asal Afrika Selatan Kevin Anderson.

Nadal akan memburu mahkota ketiganya di US Open (setelah tahun 2010 dan 2013) dan gelar Grands Slam ke-16.

Sementara buat Anderson, final US Open merupakan yang partai puncak pertama Grand Slam.

Anderson juga menjadi petenis Afrika Selatan pertama dalam 52 tahun yang lolos ke final US Open, setelah Cliff Drysdale pada tahun 1965. Saat itu Drysdale kalah dari Manuel Santana.

Andai Anderson menang atas Nadal, petenis 31 tahun itu akan menjadi petenis Afrika Selatan pertama yang menjadi juara Grand Slam, setelah Johan Kriek juara di Australian Open 1981. (adk/jpnn)