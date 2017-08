Hiii, Konon Ada Hantu Gentayangan di Kompleks Rumah Jabatan DPR

Logo Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Foto/ilustrasi: dokumen JPNN.Com

jpnn.com, JAKARTA - Kompleks rumah jabatan anggota (RJA) DPR di Kalibata, Jakarta Selatan konon berhantu. Adalah anggota DPR asal PDI Perjuangan Eva K Sundari yang punya cerita tentang hantu di kompleks tempat tinggal para legislator itu.

“Banyak hantunya,” ujar Eva seperti diberitakan JawaPos.com, Rabu (23/8).

Menurut Eva, hantu di RJA DPR menganggu anak-anaknya. Bahkan sopir keluarga pun jadi sasaran hantu. "Anggota keluarga dan sopirku iya (diganggu)," sebut Eva.

Anggota Fraksi PDIP DPR Eva K Sundari. Foto: dokumen JPNN.Com

Kendati demikian, dia tetap merasa nyaman tinggal di rumah yang telah disediakan khusus bagi para anggota DPR itu. "Anakku senang di situ, tenang," tutur.

Legislator asal Nganjuk, Jawa Timur itu mengaku juga menyebut RJA yang dihuninya masih nyaman. Fasilitasnya juga memadai.

"Fasilitas OK, pantas untuk tumbuh kembang anak. Bagian pengelola stand by, on call. Dana maintenance kan gede untuk RJA,” pungkas Eva.