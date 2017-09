Hikss, Denada Tambunan Sedih Ditinggal Lama

jpnn.com, JAKARTA - Denada Tambunan saat ini sedang bersedih lantaran harus berpisah dengan putrinya Shakira Aurum.

Bukan sehari, dua hari, Shakira akan meninggalkan dirinya selama sembilan hari. Shakira bakal pergi liburan ke Jepang.

“Bebe.. Putri Raja ku sayang. Belahan jiwa nya Ibu. Have fun in Japan ya babyyyy," tulis Denada.

Denada mengatakan, ini merupakan pertama kalinya dia berpisah sangat lama dengan Shakira.

"This is gonna be the longest 9 days in my life. Baru ngerasain kepisah selama ini sama dia. Oh my oh my,” ungkap Denada.

Melihat postingan tersebut, para penggemar Denada mencoba menghiburnya dan memberi semangat.(zul/pojoksatu/jpnn)