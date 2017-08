Hmm..Wonder Woman Lagi Berlibur di Indonesia?

jpnn.com - Si cantik Gal Gadot sejak akhir pekan lalu membuat masyarakat Asia Tenggara, termasuk Indonesia, bertanya-tanya. Itu terjadi setelah bintang Wonder Woman dan Fast and Furious ini berpose di depan sebuah air terjun.

Pose tersebut diabadikan sebagai video beoomerang yang diunggah di akun Instagram @gal_gadot. "Chasing Waterfalls," tulisnya singkat dalam keterangan video pendek tersebut.

Dalam videonya, terlihat Gal Gadot yang mengenakan topi dan kacamata hitam memainkan mulutnya saat merekam aksinya lewat fitur boomerang tersebut. Di belakangnya terdapat air terjun serta beberapa orang yang sedang berkunjung.

Salah satu orang yang terlihat adalah wanita berhijab dengan wajah mirip orang ras Melayu. Alhasil, beberapa warganet di Tanah Air mengira bahwa Gal Gadot saat itu sedang berada di Indonesia.

"This photo taken in Indonesia, right?" tulis @queen_esther0301. "Are u in indonesia @gal_gadot?" @ilham_dharmawan321 bertanya.

Namun, tak sedikit yang mengira Gadot tengah berada di Malaysia. "She is in malaysia," ujar @kennyxcolden.

Gal Gadot memang membuat bingung warganet dengan tidak menyebutkan lokasi tersebut. Namun, beberapa yang mengenal tempat tersebut meyakinkan bahwa Miss Israel ini masih berada di Amerika Serikat dan wanita berhijab tersebut adalah orang Malaysia yang sedang berlibur.

"For every indonesian. This is at Yosemite falls California. Not Indonesia. #everythingisfromindonesia #doneclaim," tulis @danlshah. (rakyatmerdeka)

Sumber : RMOL.co