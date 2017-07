Honda Masih Kuasai Segmen Sport

HITAM LEBIH MEMIKAT: Presdir PT MPM Suwito (duduk di atas motor) didampingi Direktur Marketing PT MPM, Dendy Sean saat memamerkan Honda CMX500 Rebel yang sudah dipesan 14 unit. Foto Abdullah Munir/Radar Surabaya/JPNN.com

jpnn.com, SURABAYA - Presiden Direktur PT Mitra Pinasthika Mulia Tbk (MPM) Suwito menyatakan, kondisi pasar otomotif di Jawa Timur memang belum membaik.

Namun, Honda masih mendominasi pasar di ketiga segmen. Yakni matik, bebek, dan sport.

’’Pangsa pasar motor sport naik cukup banyak. Saat ini capaiannya sekitar 55 persen,’’ tutur Suwito dalam Track Day Honda CBR Community dan Honda Modifikasi Contest (HMC) di Surabaya, Minggu (16/7).

Honda memiliki empat produk andalan di lini sport. Yakni CBR150R, All New Honda CBR250RR, Sonic, dan Verza.

Total penjualan Honda mencapai 5.200 unit per bulan.

’’Penjualan CBR150R dan All New Honda CBR250RR juga terus membaik. Dulu awal diluncurkan pada 2015 penjualannya hanya mencapai 1.100 unit per bulan. Saat ini untuk CBR150R saja bisa mencapai 1.400–1.500 unit per bulan,’’ urai Suwito.

Dari 500 peserta test ride Track Day Honda CBR Community, MPM menargetkan 3–5 persen peserta menindaklanjuti dengan surat pemesanan kendaraan.

’’Memang kuotanya dibatasi bagi merek motor lainnya (selain CBR),’’ imbuh Suwito.