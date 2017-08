Iduladha, Transjakarta Beroperasi Mulai 09.00 WIB

Bus Transjakarta. Foto: ilustrasi dokumen JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Transjakarta melakukan perubahan waktu operasional pada saat perayaan Iduladha. Hari ini, Bus Transjakarta akan mulai beroperasi pukul 09.00 WIB.

Direktur Utama Transjakarta Budi Kaliwono mengatakan perubahan waktu operasional dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada pengemudi, petugas halte, dan petugas layanan bus untuk melaksanakan Salat Id.

"Penyesuaian waktu operasional Transjakarta pada Iduladha diikuti penambahan operasional bus yang akan mengkomodir kebutuhan masyarakat akan transportasi publik ke titik-titik wisata," kata Budi dalam keterangan tertulis, Kamis (31/8).

Budi menyatakan, penyesuaian waktu juga berlaku untuk layanan bus wisata, yang akan beroperasi pada 13.00-19.00 WIB. Bus wisata disediakan sebagai moda transportasi bagi masyarakat maupun wisatawan yang ingin berkeliling di Jakarta.

"Masyarakat DKI Jakarta maupun wisatawan dalam negeri dan luar negeri bisa menikmati perjalanan mengelilingi Jakarta secara gratis dengan memanfaatkan layanan yang disediakan Transjakarta," tutur Budi.

Saat ini, terdapat enam rute bus wisata, yakni History of Jakarta (Masjid Istiqlal-Kota Tua), Jakarta Modern (Masjid Istiqlal-Bundaran HI), Art & Culinary (Masjid Istiqlal-Kota Tua via pecenongan), Jakarta Skycraper (Masjid Istiqlal-Bundaran Senayan), Jakarta Open Space (Balaikota-RPTRA Kalijodo), dan Cagar Budaya (Masjid Istiqlal-Tanjung Priok).

"Transjakarta mengakomodasi seluruh pelanggan Transjakarta dengan pelayanan yang optimal. Karena pelanggan adalah bagian penting dari Transjakarta," ucap Budi.(gil/jpnn)