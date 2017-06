Iko Uwais Pamer Keakraban Bareng Jackie Chan

SHARES

jpnn.com - AKTOR Iko Uwais baru-baru ini mendapat undangan dari Jackie Chan untuk menghadiri Jackie Chan Action Movie Week di Shanghai, Tiongkok.

Acara ini adalah salah satu dari rangkaian Shanghai International Film & TV Festival.

Pada foto yang diunggah di Instagram, suami penyanyi Audy Item itu terlihat akrab dengan Jackie Chan.

Di foto tersebut, Jackie Chan tampak merangkul pundak Iko yang terlihat rapi dengan setelan jas hitam.

"Master shifu seni bela diri yang luar biasa @eyeofjackiechan. Terima kasih banyak atas undangannya untuk #GalaNightOfJackiChanActionMovieWeek," tulis Iko Uwais di keterangan foto yang diunggahnya.

Foto itu pun langsung dibanjiri decak kagum dari para netizen. “Luar biasa,” kata @pratamahandika742. “Legend bang. Salam SILATurahmi bang @iko.uwais,” sambung @fauzan_kal.

“Yoooo two of my favorite martial artist!,” ujar @daslate. “So proud of you,” balas @suryagunawn.

“My twice hero,” lanjut @fa1989. “Incredible,” sahut @septiadiadrian. “Oh my God. The Kungfu Master @eyeofjackiechan.

Bahkan netizen berharap bakal ada film duet antara Iko dan Jackie Chan. “Main film bareng kah?,” tulis @afrhii_muhammad. “Gak sabar nunggu film mereka tayang,” sambung @azamatguss. “Bang kapan buat film lagi,” ujar @fjrfitraldid.