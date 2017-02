Arief Yahya. Foto: JPNN

jpnn.com - Indonesia Marketing Association (IMA) memberikan apresiasi kepada Kementerian Pariwisata (Kemenpar) yang melakukan terobosan go digital dalam mengelola pariwisata di Indonesia.

Statement itu diungkapkan Ketua Umum IMA Arif Wibowo yang juga Dirut PT Garuda Indonesia itu dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Indonesia Marketing Association (IMA) di Hotel Platinum Balikpapan, 18-19 Februari 2017.IMA Apresiasi Agresivitas Marketing Go Digital Kemenpar

”Saya salut dengan agresivitas Kemenpar melakukan digitalisasi di bidang pariwisata. Hal ini sudah dilakukan oleh Kemenpar dan terus digaungkan Kemenpar ke daerah. Ini hal yang sangat benar dilakukan Kemenpar dalam proses berpromosi dan bersaing di era seperti sekarang, ini cara marketing yang tepat di era digitalisasi,” ujar Arif Wibowo seraya menyebut go digital sebagai keniscayaan.

IMA menggelar rakernas dan seminar dengan mengusung tema New Marketing: From Traditional to Digital. Program digitalisasi di lingkungan Kemenpar sendiri sudah disosialisasikan kementerian di bawah kepemimpinan Arief Yahya itu kepada seluruh stakeholder pariwisata.

Bahkan, Menpar Arief Yahya sendiri membawa gerbong Kemenpar melompat jauh menuju target menjaring 20 juta wisatawan di 2019. Jika dengan cara biasa, akan sulit menembus target yang luar biasa.

“Hasil yang luar biasa hanya bisa ditempuh dengan cara yang tidak biasa. Cara yang di luar kebiasaan itu salah satunya adalah Go Digital!” terang Arief.

Dia menargetkan, pada 2016 ini mencapai target kunjungan 12 juta. Mereka bakal dihadapkan dengan target 2017 yang semakin fantastic, yakni 15 juta atau naik 25 persen dari sebelumnya.

Jurus ini juga sudah dibahas ratusan stakeholder pariwisata nasional pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Ketiga Pariwisata 2016 di Ecovention, Ecopar Ancol, Jakarta, 15-16 September 2016.