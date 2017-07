Imam Nahrawi Bakal Pimpin Pertemuan Menpora se-Asean

SHARES

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan para menteri yang membidangi kepemudaan negara ASEAN dan negara mitra ASEAN (Jepang Korea Selatan, Tiongkok) pada 17-21 Juli 2017 di Jakarta.

Plt Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Jonni Mardizal memaparkan The 10th ASEAN Ministerial Meeting on Youth (10th AMMY) dan The 6th ASEAN Plus Three Ministerial Meeting on Youth (6th AMMY+3) memang menjadi even bergengsi bagi pemuda Indonesia.

“Tema yang diusung Indonesia pada AMMY kali ini adalah Proliferating Youth Entrepreneurship In ASEAN Community (Menumbuhkembangkan Kewirausahaan Pemuda dalam Komunitas ASEAN)," katanya dalam jumpa pers di Kemenpora, Senin (3/7).

Menurut dia, tema ini diangkat karena ada masalah krusial di Indonesia terkait pengangguran pemuda dan minimnya daya saing pemuda dalam kompetisi global.

Sementara itu Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Pemuda Wisler Manalu manambahkan, akan ada pertemuan tiga Menteri Pemuda Jepang, Korsel dan Tiongkok. Dalam pertemuan ini Indonesia akan memimpin sidang AMMY+3 untuk menetapkan Join Ministerial Statement Of AMMY+3.

“Kegiatan AMMY juga dikuti oleh perwakilan pemuda setiap negara ASEAN (4 orang pemuda setiap negara) yang berpartisipasi dan menyelenggarakan beberapa kegiatan, seperti ASEAN Youth Expo, ASEAN Youth Day Meeting (AYDM), ASEAN Youth Award dan TAYO ASEAN Award,” ungkapnya.

AMMY adalah pertemuan tingkat menteri bidang kepemudaan negara ASEAN (Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philipina, Thailand, dan Vietnam) sebagai implementasi kesepakatan 12th ASEAN Summit"s Cebu Declarations Toward One Caring and Sharing Community Tahun 1992. (dkk/jpnn)