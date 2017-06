Inden CR-V Turbo Tinggi, Honda Surabaya Center Kewalahan

SHARES

jpnn.com, SURABAYA - All New Honda CR-V mendapat sambutan positif dari penggemar otomotif sejak diluncurkan pada akhir April.

Di wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara, Honda Surabaya Center (HSC) mencatatkan total inden 300–400 unit.

Marketing and After Sales Service Director HSC Wendy Miharja menyatakan, pihaknya masih terkendala suplai CR-V turbo karena produk itu belum bisa diproduksi secara masal.

”Produk ini CKD (completely knocked down). Jadi, All New CR-V baru bisa dikirimkan kepada konsumen pada Juli dan Agustus,” jelasnya, Senin (5/6).

Pihaknya bahkan mengalami keterbatasan unit display sehingga unit display All New Honda CR-V harus digunakan secara bergantian di diler-diler HSC.

”Unitnya sering jalan. Dari Malang dipindahkan ke Bali. Tanggal enam dipindahkan lagi ke Jember,” kata Wendy.

Meski hanya mengandalkan informasi dari brosur, minat konsumen terhadap All New Honda CR-V generasi kelima tersebut tidak berkurang.

Terbukti, angka inden yang dicatatkan All New Honda CR-V sudah sesuai dengan target yang dipatok HSC.