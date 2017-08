Indonesia Berpeluang Tambah Emas dari Bulu Tangkis

jpnn.com, KUALA LUMPUR - Indonesia masih berpeluang menambah medali emas dari bulu tangkis masih di ajang SEA Games 2017.

Setelah mendulang satu emas dari nomor beregu putra, giliran nomor-nomor perorangan yang berjuang. Wakil-wakil Merah Putih masih melaju di lima sektor pertandingan.

Empat pemain tunggal putra-putri sudah menjejak perempat final usai menjalani laga pertama dengan mulus.

Di sektor putri, Gregoria Mariska menang telak atas wakil Laos Mimi Sixomxeauane 21-4, 21-10.

Dilanjutkan Fitriani yang juga menang straight game atas Le Thu Huyen (Vietnam), 21-12, 21-16.

Namun, dua tunggal putri tanah air ini bakal langsung mendapat tantangan sulit di laga selanjutnya.

Gregoria di perempat final hari ini bersua unggulan pertama asal Thailand, Busanan Ongbumrungphan. Sementara Fitriani bersua pebulutangkis tuan rumah Goh Jin Wei.

Secara head to head Gregoria tertinggal 0-2 atas calon lawannya itu. “Saya akan tampil all out. Yang penting usaha dulu,” ucapnya.