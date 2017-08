Indonesia dan Malaysia Sinergi Ekspor CPO ke Tiongkok

Ilustrasi kelapa sawit. Foto: Jawa Pos/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia dan Malaysia siap bersinergi memenuhi kebutuhan minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) untuk Tiongkok.

Hal itu tak lepas dari kebijakan pemerintah Tiongkok yang menerapkan program biodiesel campuran lima persen dengan solar atau B5.

Saat ini, Indonesia dan Malaysia memproduksi 90 persen dari total CPO dan telah mengisi 91,2 persen pasar ekspor di dunia.

’’Kami sepakat bersama-sama mendorong hal itu agar Tiongkok bisa menggunakan B5 sehingga mengurangi trade deficit dengan Indonesia dan Malaysia sekaligus sebagai energi yang ramah lingkungan,’’ ujar Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang beberapa hari lalu melakukan pertemuan dengan Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi Malaysia Datuk Seri Mah Siew Keong.

Indonesia berharap penggunaan biodiesel di Tiongkok menjadi pasar potensial untuk meningkatkan ekspor produk sawit Indonesia.

Bahkan juga bisa menjadi peluang bagi pelaku industri nasional untuk berinvestasi membangun pabrik biodiesel.

’’Sawit merupakan salah satu komoditas strategis Indonesia dan Malaysia. Artinya, sukses atau gagalnya komoditas tersebut ada di tangan kedua negara sebagai pemasok 90 persen CPO ke pasar dunia,’’ ungkapnya.

Pada 2016, kapasitas produksi minyak goreng nasional mencapai 45 juta ton per tahun, oleofood 2,5 juta ton per tahun, oleochemical 3,5 juta ton per tahun, dan biodiesel 10,75 juta ton per tahun.