Indonesia Jadi Tuan Rumah, Prep-SOM for the AMMY Resmi Dibuka

jpnn.com, JAKARTA - Preparatory for the 10th ASEAN Ministerial Meeting on Youth (Prep-SOM for the AMMY) X 2017 resmi dibuka di The Sultan Hotel Jakarta, Selasa (18/7).

Perwakilan dari Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Philipina, Thailand, Vietnam dan tuan rumah Indonesia hadir dalam kegiatan tersebut.

Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Gatot S Dewa Broto menyampaikan pentingnya pelaksanaan AMMY X dan AMMY +3 ini.

"Di sini Indonesia belajar bersama dengan negara-negara tetangga untuk menyelesaikan hal-hal yang dianggap menjadi permasalahan bersama yang memiliki concern yang sama, tentang masalah kebutuhan kewirausahaan, radikalisme, dan bonus demografi. KamiIndonesia tidak sendiri, kami belajar dari tetangga. Contohnya Singapura yang mengajarkan pemudanya untuk siap menjadi enterpreneur,” katanya.



Bibi Zaleha Zurkiple, Committee for ASEAN Youth Cooperation, menyampaikan apresiasinya terhadap persiapan AMMY yang sangat matang.

Melalui kegiatan ini Indonesia juga mendapat peluang yang besar untuk mengenalkan pariwisata Indonesia kepada peserta rapat yang berasal dari beragam negara.

AMMY adalah pertemuan tingkat menteri bidang kepemudaan negara ASEAN sebagai implementasi kesepakatan 12th ASEAN Summit's Cebu Declarations Toward One Caring and Sharing Community Tahun 1992.

AMMY diikuti oleh para Menteri Pemuda dari negara mitra ASEAN untuk memberikan ruang lebih luas kepada kaum muda berkontribusi mewujudkan ASEAN Community (Komunitas ASEAN) dan memposisikan pemuda sebagai pemimpin masa depan.



Adapun tema yang diusung Indonesia pada AMMY kali ini adalah Proliferating Youth Entrepreneurship In ASEAN Community (Menumbuhkembangkan Kewirausahaan Pemuda dalam Komunitas ASEAN). (dkk/jpnn)