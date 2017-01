Indonesia-Jepang Lanjutkan Kerja Sama

Ilustrasi. Foto dok JPNN.com

jpnn.com - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan bersama AirNav Indonesia kembali melanjutkan kerja sama dengan Pemerintah Jepang, yang diwakili oleh Japan International Cooperation Agency (JICA).

Kerja sama ini terkait dengan peningkatan kapasitas, keselamatan dan efisiensi penerbangan.

Kelanjutan kerjasama ditandai dengan dilakukannya 1st Joint Coordinating Committee (JCC) Meeting & The 1st Joint Project Monitoring Meeting On The Project For Improvement On Aviation Safety And Efficiency di Kementerian Perhubungan.

JCC Meeting ini merupakan tindak lanjut dari Record of Discussions on The Project For Improvement of Aviation Safety and Efficiency in The Republic of Indonesia yang ditandatangani Mr. Naoki Ando (Chief Representative Indonesia Office JICA), Suprasetyo Dirjen Perhubungan Udara dan Bambang Tjahjono Dirut AirNav Indonesia pada 11 Agustus 2015 lalu.

“Kami menyambut baik kelanjutan kerja sama ini dan mengapresiasi dukungan penuh Pemerintah Jepang melalui JICA terhadap keselamatan dan efisiensi penerbangan Indonesia," ujar Sesditjen Perhubungan Udara M. Pramintohadi Sukarno.

Pramintohadi juga meminta delegasi JICA untuk memberikan laporan tertulis secara komprehensif dan berkala kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

“Ini untuk memastikan bahwa pelaksanaan proyek tersebut berjalan sesuai rencana dan untuk memudahkan proses monitoringnya,” sebutnya.

Dalam forum pertemuan tersebut, delegasi JICA dijadwalkan akan memaparkan laporan perkembangan dari masing-masing aktifitas proyek yang sudah dilakukan selama 2016.