Indonesia Juara di LA Travel and Adventure Show 2017

Wonderful Indonesia. Foto: Kemenpar

jpnn.com - Warga Indonesia patut berbangga diri. Pasalnya, Wonderful Indonesia kembali menorehkan prestasi emas di Los Angeles Travel and Adventure Show 2017.

Dua award bergengsi berhasil diboyong dari Negeri Paman Sam itu.

Gelar Best of Show Cultural Display dan Best Dance World Heritage Cultural Center dipastikan menjadi milik Wonderful Indonesia.

Ini setelah mengalahkan performer Timur Tengah, Mesir, China, Tahiti, Panama dan Spanyol.

“Award ini memiliki 3 makna. Pertama menaikkan kepercayaan diri sebagai bangsa. Kedua mengangkat credibility di mata bangsa lain. Satunya lagi sebagai calibration untuk memotret seberapa hebat Wonderful Indonesia di global level. Sudah sampai di mana jika dilihat dari kacamata dunia? Ternyata kita terus bisa bersaing,” ucap Menteri Pariwisata Arief Yahya.

Menurut Deputi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara Kemenpar, I Gde Pitana prestasi itu cukup membanggakan.

Award ini makin bermakna lantaran Wonderful Indonesia mampu berkreasi menjadi selera dunia.

Apa lagi terbukti menyisihkan negara-negara lain yang punya reputasi tinggi di pariwisata seperti Mesir, China, Tahiti, Panama dan Spanyol.