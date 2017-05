Indonesia Kalah dari India, Besok Lawan Denmark? Superberaaat...

Fitriani. Foto: Badminton Indonesia

jpnn.com, GOLD COAST - Tim Piala Sudirman Indonesia harus mengakui keunggulan India di match penyisihan grup 1D Piala Sudirman. India mengunci kemenangan 3-1 dari lima partai, setelah tunggal putri Pusarla V Shindu menang atas wakil Indonesia Fitriani.

Dalam pertandingan di Gold Coast Sports & Leisure Centre, Gold Coast, Australia, Selasa (23/5) malam WIB, Pusarla butuh watu 42 menit (data BWF) untuk menamatkan perlawanan Fitriani, 21-8, 21-19.

Kemenangan ini membuat satu partai lagi yakni antara ganda putri Della Destiara Haris/Rosyita Eka Putri Sari/Ashwini Ponnappa/Reddy N Sikki, sudah tidak menentukan lagi.

Peluang Indonesia untuk lolos ke babak gugur pun superberat, mengingat besok (Rabu, 24/5) harus berhadapan dengan unggulan kedua di ajang ini, Denmark.

Sebelumnya, Denmark yang timnya jauh lebih merata, mengantongi kemenangan 4-1 (3-0) atas India. (adk/jpnn)

Indonesia vs India (skor 1-3)

1. Ganda campuran: Tontowi Ahmad/Gloria Emanuelle Widjaja vs Satwiksairaj Rankireddy/Ashwini Ponnappa (20-22, 21-17, 19-21)

2. Tunggal putra: Jonatan Christie vs Kidambi Srikanth 15-21, 16-21

3. Ganda putra: Marcus Fernaldi/Kevin Sanjaya vs Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty (21-9, 21-17)

4. Tunggal putri: Fitriani vs Pusarla V Shindu (8-21, 19-21)

5. Ganda putri: Della Destiara Haris/Rosyita Eka Putri Sari/Ashwini Ponnappa/Reddy N Sikki