Ingat ya! Via Vallen Bukan Penyanyi Pop

jpnn.com, JAKARTA - Via Vallen tampaknya enggan disebut sebagai penyanyi pop.

Hal itu disampaikan Via lewat akun Instagram miliknya menanggapi komentar netizen.

Pasalnya, Via lebih sering meng-cover video menyanyikan lagu selain dangdut. Via menjelaskan, sejak awal berkarir dirinya sudah terjun sebagai penyanyi dangdut.

“Via itu dari awal berkarier yaa asli penyanyi dangdut,” ujar Via.

Namun, sejak kecil di lingkungan keluarganya dirinya sudah terbiasa mendengarkan lagu dengan genre musik lain.

Sehingga, penyanyi yang sedang naik daun ini suka dengan segala jenis musik.

Namun bila dirinya disuruh harus memilih, dia ingin dikenal sebagai penyanyi dangdung bukan pop.

“Dari kecil di lingkungan keluarga Via sudah terbiasa denger lagu2 pop, jaz, rock, india dan lain-lain, jadi Via suka segala jenis musik, tapi pada intinya Via itu penyanyi dangdut, bukan penyanyi pop,” jelasnya.(zul/ps/jpnn)