Ini 15 Alasan sehingga Wisman Wajib Berwisata ke Indonesia

Pantai Tanah Lot di Tabanan, Bali. Foto: dokumen Radar Bali/JPG

jpnn.com, LONDON - Laman Daily Telegraph di Inggris pernah menurunkan tulisan tentang betapa menariknya Indonesia untuk dikunjungi sebagai tujuan wisata. Melalui rubrik Travel, laman berita dari koran tua yang beredar luas di Britania Raya itu menurunkan artikel tentang alasan mengapa harus mengunjungi Indonesia.

Artikel itu memang menarik. Judulnya 15 reasons to visit Indonesia before you die.

Lantas, apa saja ke-15 alasan itu sehingga Indonesia wajib dikunjungi wisatawan mancanegara? Dalam daftar nomor satunya adalah Jakarta.

Ibu kota Republik Indonesia itu menjadi rumah bagi lebih dari 10 juta jiwa. “Jakarta adalah tempat peleburan masakan dan budaya,” ujar Simon Parker, seorang broadcaster yang juga penulis tentang travel.

Jakarta punya Kota Tua Batavia yang mengajak pengunjungnya menikmati kenangan masa kolonial Belanda. Jakarta juga punya Menteng yang modis dan menyediakan hiburan live music serta hotel nyaman dengan harga terjangkau.

Tak hanya itu, puncak gedung-gedung tinggi di Jakarta juga menjadi tempat bagi banyak restoran kondang, bar hingga kelab malam. Jakarta juga memanjakan siapa pun penyuka belanja. “Pembeli bisa memilih dari belasan pusat perbelanjaan raksasa,” sambung Simon.

Alasan ke-2, Indonesia punya komodo. Satwa yang di Barat dikenal dengan sebutan ‘dragon’ itu memang hanya ada di Indonesia, persisnya di Nusa Tenggara Timur (NTT). Dan hanya ada lima pulau di NTT yang menjadi habitat komodo. Yakni Komodo, Rinca, Flores, Gili Motang, and Padar.