Ini 4 Wakil Indonesia di Perempat Final Kejuaraan Dunia BWF

jpnn.com, GLASGOW - Empat jagoan Indonesia masih bertahan di Kejuaraan Dunia BWF yang berlangsung di Glasgow, Skotlandia. Marcus Fernaldi/Kevin Sanjaya, Mohammad Ahsan/Rian Agung Saputro, Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir dan Praveen Jordan/Debby Susanto telah tiba di perempat final.

Kamis (24/8) malam, Marcus/Kevin mengalahkan Vladimir Ivanov/Ivan Sozonov asal Rusia dengan skor 21-19, 21-16. Sedangkan Ahsan/Rian menghentikan perlawanan Mathias Christiansen/David Daugaard (Denmark), 21-19, 21-12.



Pada perempat final Jumat (25/8) malam nanti, lawan-lawan yang menunggu wakil Indonesia terbilang berat. Terutama buat Praveen/Debby. Mereka akan menghadapi pasangan terbaik dunia saat ini, Zheng Siwei/Chen Qingchen dari Tiongkok.



Pertemuan ini menjadi pertemuan kelima bagi kedua pasangan, dimana Praveen/Debby belum pernah sekalipun mengalahkan Zheng/Chen. Pertemuan terakhir terjadi di final Australia Open Superseries 2017.



“Kami mau mau belajar dari pertemuan di Australia, menerapkan pola yang bisa dijalankan dan koreksi apa kesalahan yang dilakukan kemarin,” kata Praveen di laman Badminton Indonesia.

Praveen/Debby lolos ke perempat final setelah menundukkan Pranaav Jerry Chopra/Sikki Reddy (India), dengan skor 20-22, 21-18, 21-18. Mengomentari soal kehilangan game pertama, Praveen/Debby belum dapat menerapkan strategi yang benar di lapangan.



“Di game pertama kami salah menerapkan pola main, tetapi kami kemudian sadar kalau pola yang dipakai ini salah. Sebetulnya tidak ada masalah dengan performa kami berdua,” ujar Praveen yang bersama Debby menjadi juara All England 2016.



“Yang harus diingat selama bertanding di sini adalah kami harus main sabar, soalnya shuttlecock yang digunakan berat, jadi tidak bisa mematikan lawan dengan satu atau dua pukulan saja,” tutur Praveen. (adk/jpnn)

Empat Wakil Indonesia di Perempat Final

Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir vs Wang Yilyu/Huang Dongping (Tiongkok)

Praveen Jordan/Debby Susanto vs Zheng Siwei/Chen Qingchen (Tiongkok)

Marcus Fernaldi/Kevin Sanjaya vs Chai Biao/Hong Wei (Tiongkok)

Mohammad Ahsan/Rian Agung Saputro vs Chung Eui Seok/Kim Dukyoung (Korea Selatan)