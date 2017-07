Ini Alasan Pidi Baiq Pilih Iqbaal CJR Perankan Dilan

SHARES

jpnn.com - Kabar bahwa novel best seller Pidi Baiq berjudul Dilan akan difilmkan sudah bikin heboh fans selama setahun terakhir. Apalagi, ketika fans diajak menebak-nebak siapa aktor yang kira-kira akan dipilih Pidi untuk memerankan si tokoh utama, Dilan.

Rumah produksinya, Falcon Pictures, bahkan membuat kuis berhadiah sepeda motor Honda CB 100 seperti yang ditunggangi cowok keren tersebut.

Pembaca setia menebak-nebak Gusti Rayhan, Debo, Adipati Dolken, hingga Herjunot Ali. Semuanya salah. Pidi memilih Iqbaal Dhiafakhri Ramadhan. Yap, Iqbaal CJR!

”Ayah (panggilan Pidi Baiq, Red) lihat Iqbaal, dia langsung bilang: ini Dilan. Karena Ayah sudah percaya, saya percaya,” ujar Fajar Bustomi, sutradara Dilan, ketika memperkenalkan casts di Falcon Pictures, Duren Tiga, Jakarta Selatan, kemarin (17/7).

Fajar merasakan Iqbaal pas dan sesuai untuk menjadi Dilan. Umurnya 17, cocok dengan novelnya. Pidi juga bilang, sosok Dilan tidak boleh bule. ”Sejauh yang saya kenal, dia (Iqbaal) secerdas Dilan,” kata Fajar yakin.

Iqbaal tidak merasa bakal ditunjuk untuk memerankan Dilan. Dia tahu novel Dilan sejak lama. Namun, dia baru membacanya baru-baru ini setelah melanjutkan SMA di AS. Itu pun karena temannya mengunggah quote Pidi.

”Gue inget banget quote-nya gini, ’Hidup terlalu singkat untuk bersedih. Karena kita terlahir dari orang tua yang sedang bersenang-senang,’,” kata Iqbaal. Dilan mulai syuting 26 Juli di Bandung. (glo/c6/na)