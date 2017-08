Ini Jadwal Manggung Superman is Dead di Benua Biru

Superman Is Dead. Foto: Jawa Pos

jpnn.com - Jadwal rangkaian tur Eropa yang akan dilaksanakan Superman Is Dead akhirnya diumumkan. Band punk rock asal Bali itu bakal singgah konser ke dua negara yakni Jerman dan Belgia. Tur benua biru dilaksanakan mulai September 2017 mendatang.

Selama di sana, band yang diisi Bobby Bikul, Eka Rock, dan JRX itu rencananya beraksi selama empat kali. Dua pentas dilaksanakan Superman Is Dead di Jerman, dan sisanya di Belgia.

Lokasi dan jadwal tur Eropa yang dilaksanakan Superman Is Dead yakni di Pasar Hamburg (Jerman) pada 9 September, Pasar Hamburg (Jerman) pada 10 September, Bar Du Matin - Place Albert Forest (Belgia) pada 14 September, dan Churchills - Brussels (Belgia) pada 16 September 2017.

"Jadwal catwalk kami di Jerman dan Belgia. See you there rebels and mad kittens," tulis akun Instagram resmi Superman Is Dead, Senin (28/8).

Seperti diketahui, Superman Is Dead telah mengumumkan rencana tur luar negeri sejak beberapa hari lalu. Setelah Australia, Amerika, dan Asia Tenggara, kini band punk rock asal Bali itu bersiap menaklukkan benua Eropa.

Pengumuman tersebut disampaikan Superman Is Dead lewat akun media sosial Instagram. Di sana ditulis bahwa tur Eropa dilaksanakan dalam rangka 22 tahun berdiri band yang dimotori Bobby Bikul, Eka Rock, dan JRX itu.

"Kadang susah dipercaya 22 tahun bersama. Komposisi individu yang sama dengan visi serupa. Menaklukan benua, meledakkan cinta, Australia, Amerika, Asia Tenggara, dan bulan depan, untuk pertama kalinya, kami ke Eropa. Next chapter? Africa," tulis akun @sid_official.

Kepastian tur Eropa oleh pemilik album Kuta Rock City itu disambut bangga oleh para penggemar. (ded/JPC)

Sumber : Jawapos.com