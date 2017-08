Ini Para Penampil Prambanan Jazz Festival Hari Kedua

jpnn.com - Gelaran Prambanan Jazz Festival 2017 memasuki hari kedua (19/8). Bila kemarin pengunjung disajikan tema 90's Moment, hari ini dipastikan juga tidak kalah seru.

Dari segi pengisi acara, Prambanan Jazz Festival 2017 hari kedua bakal dimeriahkan segudang musisi ternama. Mulai dari grup musik dan penyanyi Indonesia hingga luar negeri.

Bukan hanya musisi jazz tapi juga dipadukan dengan musisi pop maupun rock.

Venue yang terletak di kawasan Candi Prambanan, Yogyakarta bakal dimeriahkan oleh NAIF, Saxx In The City, Yura Yunita, The Overtunes, Kunto Aji, Rio Febrian, Afgan, Marcell, dan lainnya. Sedangkan untuk spesial show dihebohkan oleh penampil utama yakni Sarah Brightman.

Peraih nominasi Grammy Award dan 200 penghargaan platinum dunia itu dipastikan beraksi dengan live orchestra.

Digelar selama tiga hari, pada 18, 19, dan 20 Agustus, Rajawali Indonesia Communication selaku promotor menargetkan bisa mendatangkan 30 ribu penonton.

"Tahun ini kami menargetkan 30 ribu tiket terjual. Kami juga berharap bisa meningkatkan wisatawan mancanegara terutama dari Asia," kata CEO Rajawali Indonesia Communication Anas Syahrul Alimi. (ded/JPC)

Sumber : Jawa Pos