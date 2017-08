Ini Pengakuan Jay-Z Soal Pertengkaran Hebat dengan Adik Beyonce

Jay Z. Foto: AFP

jpnn.com - Jay-Z akhirnya blak-blakan soal pertengkaran hebatnya dengan adik Beyonce, Solange Knowles pada 2014 silam. Dalam pertengkaran yang disaksikan Beyonce itu, Jay-Z tega memukul dan menendang sang ipar.

Dalam sebuah wawancara dengan Tidal’s Rap Radar, Jay-Z menyebut pertengkaran tersebut dipicu perbedaan pendapat.

"Kami punya satu perbedaan pendapat. Sebelum dan setelahnya, kami baik-baik saja. Dia seperti adik saya. Saya ingin melindungi dia. Dia adik saya. Bukan adik ipar. Adik saya," ujar Jay-Z.

Ayah tiga anak ini kemudian mendeskripsikan hubungan mereka layaknya kakak beradik. Pertengkaran atau perbedaan pendapat menurutnya adalah hal biasa.

"Saya juga bertengkar dengan saudara laki-laki saya dan adu argumen dengannya sepanjang waktu. Itu terjadi begitu saja, hal-hal seperti itu bukan apa-apa," katanya.

Jay-Z juga memuji sang adik ipar sebagai musisi. Dia mengatakan bahwa dirinya menyukai musik Solange.

Dalam album terbarunya "4:44", Jay-Z menyebutkan pertengkarannya dengan Solange dalam lagu bertajuk "Kill Jay Z" Ada satu bagian di mana ia melantunkan rap dengan kata-kata: "You egged Solange on. Knowin' all along, all you had to say you was wrong."

Sementara itu, Solange pernah menyebut soal pertengkaran itu dalam sebuah wawancara dengan majalah. Dia mengatakan bahwa dia sudah berdamai dengan hal tersebut dan keluarga dalam kondisi baik-baik saja.

Sumber : RMOL.co