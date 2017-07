Ini Profil Tiga Juri Asia's Got Talent Season 2

SHARES

AGT 2 akan ditayangkan dalam 10 episode di saluran AXN (Indovision (Ch 154), First Media (Ch 51), BIG TV (Ch 205), SkyIndo (Ch 25), Nex Media (Ch 306), Topas TV (261), MyRepublic (Ch 63), K Vision (Ch 27), Trans Vision (Ch 301), dan Matrix (Ch 32)). Jika melihat dari season pertama, AGT sukses mendapatkan rating tinggi untuk program acara berbahasa Inggris.

Program ini akan terdiri dari lima audisi oleh para juri, tiga babak semifinal, babak final. Pemenang dalam ajang ini berhak mendapatkan hadiah utama sebesar USD100.000.

Senior Vice President and Head of Production, Content and Marketing, Sony Pictures Television Networks, Asia Virginia Lim merasa terkesan dengan deretan dewan juri yang baru saja diperkenalkan. ”Kami sangat terkesan dengan deretan juri pada musim ini, dimana mereka akan membawa gaya, pendapat dan kemampuannya masing-masing. Jay memiliki basis penggemar yang besar di Asia, sehingga para pemirsa AXN akan bersemangat dengan kehadirannya. Sementara David Foster dan Anggun sudah diakui kehebatannya di bidang musik,” ulas dia.

AGT 2 yang disponsori Traveloka itu bakal menampilkan host tenar dari Singapura, yaitu Alan Wong dan Justin Bratton. Nggak hanya kocak, keduanya juga ganteng. Sehingga diharapkan bisa memberikan warna baru dalam program tersebut. (*)

Profil juri Asia's Got Talent Seoson 2:

1. David Foster

seorang produser musik yang telah meraih 16 penghargaan pada Grammy Award.