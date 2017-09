Ini Susunan Lengkap Bintang Aladdin Versi Live Action

jpnn.com - Menyusul kesuksesan film live action Beauty and the Beast, Disney menggarap Aladdin. Adaptasi dari film animasi rilisan 1992 itu telah memulai fase produksi. Syuting dilakukan di London.

Will Smith berfoto bersama para cast film lainnya dan mengunggahnya ke Facebook. ’’Kami baru mulai syuting Aladdin dan aku ingin memperkenalkan keluarga baru kami kepada kalian... Here we go!’’ tulis pemeran jin biru jenaka Genie yang dulu disuarakan Robin Williams tersebut.

Smith berfoto bersama Mena Massoud (Aladdin), Naomi Scott (Jasmine), dan Marwan Kenzari (Jafar). Keempatnya berpose di depan set di Longcross Studios, London, dan belum mengenakan kostum.

Foto serupa diunggah Massoud di Instagram-nya. ’’Agrabah jadi sedikit lebih panas. Ooof…! Aku bakal memberikan segala unggahan terkait Aladdin,’’ tulisnya.

Foto Smith itu juga diunggah di akun media sosial Disney. Pada hari yang sama, Disney mengumumkan cast tambahan. Yakni, aktor American Sniper Navid Negahban dan bintang film musikal Into the Woods Billy Magnussen.

Negahban telah mengonfirmasi berita tersebut via akun media sosialnya. Sementara itu, Magnussen mengumumkan keterlibatannya dengan me-retweet berita dari Twitter Hollywood Reporter.

Sumber : Jawa Pos